فشل محاولات إعادة تشغيل القمر الصناعي المخصص لمراقبة روسيا

A + A -

فشلت جميع محاولات الخبراء لإعادة تشغيل القمر الصناعي Sentinel-1B من منظومة Copernicus المخصص لمراقبة أراضي روسيا.

وتشير SpaceNews، إلى محاولات اكتشاف الخلل في منظومة التغذية الكهربائية الرئيسية والاحتياطية لا تزال مستمرة، ولكن الجهود المبذولة لم تكتشف المشكلة الرئيسية- عدم إمكانية الحصول على صور رادرية لاسلكية في نطاق تردد سنتيمتر واحد.

ويشير جوزيف أشباتشر مدير عام وكالة الفضاء الأوروبية، إلى أن الخبراء يدرسون حاليا 18 سببا محتملا لانقطاع التيار الكهربائي.

ويقول، "لا يبدو الأمر جيدًا ، ولكن في الوقت الحالي هذه ليست الكلمة الأخيرة في Sentinel-1B".

وتدرس الوكالة حاليا إمكانية إطلاق القمر الصناعي Sentinel-1C ليحل محل القمر العاطل Sentinel-1B في شهر أكتوبر، حيث كان يخطط لإطلاقه بواسطة Vega C. ولكن الآن هناك مخاوف من المحركات الأوكرانية المستخدمة في المرحلة العليا.

وتجدر الإشارة، إلى أن القمر الصناعي الأوروبي Sentinel-1B أطلق إلى الفضاء في أبريل 2016 بواسطة صاروخ النقل الروسي "Soyuz-2"، ومنذ 23 كانون الاول الماضي لم تستلم المراكز الأرضية أي صورة منه.

المصدر: لينتا. رو