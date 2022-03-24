قناة: ستولتنبرغ سيبقى بمنصب أمين عام الناتو لمدة عام آخر

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قالت قناة TV2 النرويجية، إن ينس ستولتنبرغ سيحتفظ بمنصب أمين عام حلف الناتو، لمدة عام آخر، وذلك بعد أن تنتهي مدة خدمته في هذا المنصب في سبتمبر المقبل.

وأضافت القناة التلفزيونية: "علمت TV2، أنه سيتم تمديد فترة خدمة ستولتنبرغ كرئيس لحلف الناتو لسنة أخرى".

ونقلت القناة التلفزيونية عن رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور، تأكيده أن النرويج ستدعم قرار تمديد ولاية ستولتنبرغ إذا اتخذ هذا القرار من قبل الحلف.

وقال رئيس الوزراء النرويجي: "نرى أن حلفاء في الناتو راضون عن عمل ستولتنبرغ كأمين عام. وتشارك النرويج هذا الرأي".

وأشار إلى أنه تحدث في هذا الموضوع مع ستولتنبرغ، ويعتقد أنه لا يمكن أن تكون هناك خلافات كبيرة حول موضوع تمديد فترة صلاحياته.

في أوائل فبراير، قررت الحكومة النرويجية تعيين ستولتنبرغ في منصب رئيس البنك المركزي النرويجي. وترى وزارة المالية في هذه الدولة، أن ستولتنبرغ كان المرشح الأكثر تأهيلا لهذا المنصب.

ولكن عدة مصادر مطلعة ذكرت، أنه تم إقناع ستولتنبرغ بالبقاء في منصبه الحالي.