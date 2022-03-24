living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بورصة موسكو تبدأ تداولات الأسهم بعد توقف دام نحو شهر

24
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استأنفت بورصة موسكو تداولات الأسهم، اليوم الخميس، وذلك بعد تعليقها لأكثر من شهر في إطار إجراءات لضمان الاستقرار المالي في روسيا.
 
ووفقا لبيان نشره البنك المركزي الروسي أمس تم اليوم استئناف تدوال 33 سهما مدرجا في بورصة موسكو، وستعقد جلسة التداولات من الساعة 09:50 إلى 14:00 بتوقيت موسكو.
 
وبحلول الساعة 10:46 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 8.98% إلى 2691.93 نقطة، وقبل ذلك كان المؤشر قد سجل صعودا نسبته أكثر من 10%.
 
وخلافا للمؤشر MICEX، فقد تراجع المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 4.9% إلى 891.04 نقطة.
 
وفي ظل الضغوطات التي يشهدها الاقتصاد الروسي في الفترة الراهنة، علق المركزي الروسي تداولات الأسهم في بورصة موسكو منذ 28 فبراير الماضي، فيما تداولات العملات الأجنبية يتم إجراؤها بشكل عادي.
 
وفي آخر جلسة تداولات (25 فبراير 2022) قبل تعليقها، ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، إذ صعد المؤشر للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 20.4% إلى 2470.8 نقطة، فيما أغلق المؤشر للأسهم المقومة بالدولار RTS عند 936.5 نقطة، بزيادة نسبتها 26.12%.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout