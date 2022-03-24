بورصة موسكو تبدأ تداولات الأسهم بعد توقف دام نحو شهر

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استأنفت بورصة موسكو تداولات الأسهم، اليوم الخميس، وذلك بعد تعليقها لأكثر من شهر في إطار إجراءات لضمان الاستقرار المالي في روسيا.

ووفقا لبيان نشره البنك المركزي الروسي أمس تم اليوم استئناف تدوال 33 سهما مدرجا في بورصة موسكو، وستعقد جلسة التداولات من الساعة 09:50 إلى 14:00 بتوقيت موسكو.

وبحلول الساعة 10:46 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 8.98% إلى 2691.93 نقطة، وقبل ذلك كان المؤشر قد سجل صعودا نسبته أكثر من 10%.

وخلافا للمؤشر MICEX، فقد تراجع المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 4.9% إلى 891.04 نقطة.

وفي ظل الضغوطات التي يشهدها الاقتصاد الروسي في الفترة الراهنة، علق المركزي الروسي تداولات الأسهم في بورصة موسكو منذ 28 فبراير الماضي، فيما تداولات العملات الأجنبية يتم إجراؤها بشكل عادي.

وفي آخر جلسة تداولات (25 فبراير 2022) قبل تعليقها، ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، إذ صعد المؤشر للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 20.4% إلى 2470.8 نقطة، فيما أغلق المؤشر للأسهم المقومة بالدولار RTS عند 936.5 نقطة، بزيادة نسبتها 26.12%.