رئيس كوريا الجنوبية يكشف عن نوع المقذوف الذي أطلقته بيونغ يانغ

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أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جي-إين، أن المقذوف الذي أطلقته بيونغ يانغ اليوم هو صاروخ باليستي عابر للقارات.

وقال مون، في بيان، إن "المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق الخميس، هو صاروخ باليستي عابر للقارات".

وأضاف: "الخطوة التي قامت بها الجارة الشمالية تشكل خرقا لتعليق إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الذي وعد به الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المجتمع الدولي".

وكانت سيئول أعلنت صباح اليوم، أن جارتها الشمالية أطلقت "مقذوفا غامضا"، في سياق سلسلة عمليات إطلاق مقذوفات أجرتها بيونغ يانغ منذ مطلع العام.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية، إن "المقذوف يمكن أن يكون صاروخا باليستيا"، فيما أصدر خفر السواحل الياباني تحذيرات طارئة للسفن في المنطقة.

وفي وقت لاحق، أعلنت اليابان أن المقذوف الكوري الشمالي سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.