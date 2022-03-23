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مقتل قائد محور “العند” بانفجار سيارة في عدن

23
MARCH
2022
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أسفر تفجير سيارة مفخخة في عدن، جنوبي اليمن، يوم الأربعاء، عن مقتل قائد محور العند، اللواء ثابت جواس، بحسب ما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.

وذكر المصدر أن الهجوم الذي وقع في عدن وسُمع دويه في أنحاء متفرقة من المدينة، أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت مصادر إعلامية، أن التفجير وقع بالقرب من محطة وقود وحاجز تفتيش لقوات “الحزام الأمني” في مدينة الخضراء التي تقع بين محافظتي لحج وعدن.

في غضون ذلك، نجا مدير مديرية المضاربة، العميد محمد عبد الله الصيني من التفجير الذي يقال إنه من تنفيذ عنصرين انتحاريين.

واللواء ثابت من أبرز القادة اليمنيين الذين خاضوا 6 حروب ضد مليشيات الحوثي، كما أنه قائد العملية العسكرية التي أطاحت بمؤسس المليشيات الحوثية، حسين الحوثي.

وفي أغسطس 2021، تعرضت قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج شمال غرب العاصمة اليمنية عدن، لهجوم صاروخي نفذ بطائرات مسيرة انطلقت من مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية المعترف بها دوليا.

وكانت قاعدة العند قد تعرضت أيضا لهجوم خلال عرض عسكري في العام 2019 بطائرات مسيرة.

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