عبد اللهيان من دمشق: نحن أقرب من أي وقت مضى لاتفاق نووي

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بعد تلميحات غربية عدة إلى وصول المفاوضات النووية مع إيران إلى مرحلة نهائية تتطلب اتخاذ قرارات صعبة، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده باتت أقرب من أي وقت مضى للعودة إلى الاتفاق النووي.

وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري من دمشق، اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلت رويترز، نعتقد أننا نقترب من التوصل إلى اتفاق وصيغة نهائية للاتفاق.

كما أضاف "إذا تعاملت أميركا بواقعية، فنحن على استعداد لكي نعلن عن الاتفاق بحضور الوزراء الأعضاء في الاتفاق النووي".

أتى هذا الموقف بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مساء الاثنين أن الاتفاق على العودة إلى الاتفاق الموقع عام 2015، ليس وشيكا ولا مؤكدا، موضحا أن بلاده تتأهب على حد سواء لسيناريوهات العودة المشتركة وعدم العودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة، أو ما يعرف بالاتفاق النووي.

كما ذكر نيد برايس، المتحدث باسم الوزارة أيضا أن واشنطن مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة" من أجل إعادة برنامج إيران النووي لقيوده.