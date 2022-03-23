الناتو قلق من إمكانية تقديم الصين دعما ماديا إلى العملية الروسية في أوكرانيا

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وجه الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ انتقادات إلى الصين على خلفية موقفها إزاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، محذرا بكين من تقديم دعم مادي إلى موسكو في هذا الشأن.

واتهم ستولتنبيرغ في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، عشية قمة الناتو الطارئة في بروكسل، الصين بـ"توفير الدعم السياسي إلى روسيا، بما في ذلك نشر أكاذيب صارخة معلومات مضللة".

وأعرب الأمين العام عن قلق الناتو إزاء إمكانية أن تقدم الصين دعما ماديا إلى الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، مضيا: "أتوقع أن يدعو القادة الصين إلى تحمل مسؤولياتها كعضو في مجلس الأمن الدولي، والامتناع عن دعم جهود موسكو الحربية، والانضمام إلى باقي دول العالم في الدعوة إلى نهاية فورية وسلمية لهذه الحرب".

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أجرى في 17 مارس الجاري مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن تصدر الملف الأوكراني أجندتها.