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السعودية: إعدام مواطن قتل والدته

22
MARCH
2022
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أعدمت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، مواطنا قتل والدته بطريقة مروعة، في منطقة تبوك.

وفي بيان لها، قالت الداخلية السعودية: “أقدم سلطان بن أحمد بن سبيتان عليان شامان – سعودي الجنسية – على قتل والدته وذلك بسكب مادة بترولية بغرفتها أثناء نومها وإشعال النار بها، مما أدى إلى احتراقها ووفاتها”، لافتة إلى أن “سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرا”.

وأضاف بيان الداخلية: “أيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني سلطان بن أحمد بن سبيتان علـيـان شامان اليـوم الثلاثاء بمنطقة تبوك”.

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