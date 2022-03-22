زلزالان يهزان تايوان من دون أي أضرار

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هز زلزالان قويان المباني في تايبه في تتابع سريع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وبلغت شدة أقواهما الذي وقع جنوب شرقي الجزيرة، 6.6 درجة.

كما وقع الأول على عمق 30.6 كيلومتر، والآخر على بعد 19.3 كيلومتر.



وشعر السكان بهما في أنحاء تايوان، لكن أحداً لم يتضرر.



بدوره، أعلن مكتب الأرصاد الجوية أن مركزيهما كان في منطقة هوالين بالقرب من مدينة تايتونج.

وهوالين وتايتونج منطقتان جبليتان، عدد السكان بهما قليل نسبياً.



وكان لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في زلزال جنوب تايوان في عام 2016، بينما قتل زلزال شدته 7.3 درجة أكثر من 2000 شخص في عام 1999.