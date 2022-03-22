سقوط مروع بسرعة البرق لطائرة الصين التي أودت بحياة كافة ركابها

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بعد أكثر من 18 ساعة من فقدان الاتصال بها لأول مرة، أكدت الصين اليوم الثلاثاء، مقتل كافة الركاب الـ132 الذين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الشرقية التي تحطمت أمس جنوبي البلاد.

وذكر مركز مراقبة الحركية الجوية أن الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 وتعمل منذ 7 سنوات، سقطت فجأة من ارتفاع أكثر من 8 آلاف متر أمس الاثنين، دون أن ينجو منها أحد.



سقوط بدقيقة ونصف!

كما أظهر مقطع فيديو نشرته هيئة NVS للطيران والتحليل في الصين والعالم، بـ15 ثانية، سقوطاً صاروخياً للطائرة على الأرض، وتحديداً بين الغابات، فيما يعتبر أسوأ حادث طيران في الصين منذ ما يقرب من 12 عاما.

وأوضح أيضاً تصاعد ألسنة اللهب واشتعال النيران والدخان من المكان.

في حين أظهرت بيانات FlightRadar24 أن الطائرة سقطت من ارتفاعها المبحر البالغ 8840 متراً إلى 900م، فوق مستوى سطح البحر في دقيقتين و 15 ثانية.

كما أشارت إلى أن الطائرة تحطمت في غضون دقيقة ونصف من الخطأ الذي حدث، دون تحديد ماهيته.

9 من طاقمها

يشار إلى أن الطائرة كانت أقلعت بعد ظهر الاثنين، بالتوقيت المحلي، من مدينة كونمينغ جنوب غرب البلاد في طريقها إلى كانتون على مسافة حوالي 1300 كيلومتر.

وذكرت إدارة الطيران المدني أن الطائرة فقدت الاتصال فوق مدينة ووتشو في منطقة غوانغسي الجبلية ثم تحطمت، وقتلت 123 راكبا و9 من طاقمها.

إلى ذلك، أفادت المعلومات بأن القرويين هم أول من وصل إلى موقع الحادث، مشيرة إلى أن الأقمار الصناعية التقط صوراً لما حدث حصلت عليها ناسا.

كما أعلنت السلطات إرسال المئات من عمال الإنقاذ بسرعة من قوانغشي ومقاطعة قوانغدونغ المجاورة.

المصدر: العربية