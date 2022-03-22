الأمن الروسي يلقي القبض على عنصر من جماعة "كولومباين" المحظورة

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ألقى جهاز الأمن الفدرالي الروسي القبض على مراهق من حركة "كولومباين" الإرهابية، في سوتشي، كان مسؤولا على نشر المعلومات الكاذبة عبر شبكة الانترنت حول هجمات إرهابية مزعومة في المدارس.

ونشر جاهز الأمن الفدرالي مقطع فيديو يوثق اعترافات الشاب بأنه كان يكتب أخبارا كاذبة عن انفجار في مدرسة تامبوف.

وقال إنه حصل على حقوق إدارة المراسلات الإلكترونية لأشخاص متطرفين وكذلك إدارة قناة "تيليغرام" من مواطن أوكراني يسمي نفسه "الوردة البيضاء".

ووفقا للأجهزة الأمنية الروسية فإن الاسم الحقيقي للأوكراني هو أفسيوك ياراسلاف، وكان قد حاول في نوفمبر 2021، إقناع أحد سكان قازان بمهاجمة مدرسة، لكن الأجهزة الأمنية أحبطت العملية في الوقت المناسب.