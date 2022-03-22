الولايات المتحدة.. أعاصير تضرب ولاية تكساس مخلفة أضرارا بالمنازل

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ضربت عدة أعاصير ولاية تكساس الأمريكية، ودمرت عشرات المنازل وألحقت أضرارا بعدد من المدارس، دون الإبلاغ حتى الآن عن وقوع ضحايا.

وأفادت التقارير، بحسب NEWYORK POST، بأنه لم يسقط أي قتيل خلال موجة الأعاصير التي أصابت مناطق على أطراف بعض المدن الرئيسية بالولاية.

وقال حاكم تكساس، غريغ أبوت، في مؤتمر صحفي: "نعلم أن هناك العديد من الأشخاص الذين تعطلت حياتهم تماما، والبعض فقدوا منازلهم".

وأضاف: "لكن في الوقت نفسه، على الرغم من وجود بعض الأضرار المادية المدمرة، لا توجد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح، وهو أمر مذهل".