ترامب يقدم استئنافا أمام القضاء اعتراضا على طلب التحقيق معه في أعماله التجارية

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قدم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، واثنان من أبنائه، استئنافا أمام القضاء، اعتراضا على محاولة المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، التحقيق معهم حول أعمالهم التجارية.

وقالت صحيفة "THE HILL" الأمريكية، إن "عائلة ترامب تعتبر أنه إذا أرادت المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس التحقيق معهم، فعليها إحضارهم أمام هيئة محلفين كبرى في الولاية، حيث يمكن للشهود الحصول على حصانات معينة".

وأضافت: "الاستئناف هو محاولة من عائلة ترامب للوقوف ضد حكم صدر بحق ترامب ونجليه، إيفانكا ترامب، ودونالد ترامب جونيور، لتقديم شهادتهم في التحقيق الذي فتحته ليتيتيا جيمس في المعاملات الاحتيالية المزعومة لمنظمة ترامب التجارية".

وأشار محامو عائلة ترامب، في الاستئناف الذي قدموه يوم الاثنين، إلى أن الحماية القانونية سيتم "نزعها في حال قامت نفس الوكالة المشاركة في التحقيق الجنائي بفتح تحقيق مدني".

وكان محامو ترامب قد طالبوا بمنع مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، من التحقيق معهم، أو أمرها بتنحية نفسها من أي تحقيق في شركة ترامب.