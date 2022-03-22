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تفاصيل مثيرة لرحلة الطائرة الصينية "المنكوبة".. ومصير الركاب

22
MARCH
2022
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أعلن التلفزيون الصيني أنه لم يتم حتى الآن العثور على أي ناجين أو حتى جثث لركاب الطائرة الصينية المنكوبة التي تحطمت، الاثنين، في جنوب الصين وعلى متنها 132 شخصا.


وأضاف التلفزيون الرسمي أنه لم يكن هناك مواطنون أجانب على متن طائرة الركاب المنكوبة التابعة لشركة "تشاينا إيسترن".


وذكرت "تشاينا ايسترن" أن سبب تحطم الطائرة "لا يزال قيد التحقيق"، ولم تقدم أي تفاصيل، لكنها أعربت عن "تعازيها الحارة لأهالي الركاب وأفراد الطاقم الذين لقوا حتفهم في تحطم الطائرة".


وقالت مصلحة الطيران المدني الصينية: "في الوقت الحاضر، تأكد أن هذه الرحلة تحطمت"، مضيفة أنها قامت بتنشيط استجابة الطوارئ، و"أرسلت مجموعة عمل إلى مكان الحادث".


وذكرت أن الطائرة كانت تقل 123 راكبا و9 من أفراد طاقم الرحلة، وكان تقرير سابق لوسائل إعلام حكومية قد أفاد بأنه كان هناك 133 شخصا على متنها.

 

من جهتها أوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، أن الطائرة تحطمت في محافظة تنغ بالقرب من ووتشو و"تسببت بحريق في الجبل"، نقلا عن مكتب إدارة الطوارئ بالمقاطعة.


وكان موقع التحطم على بعد حوالي 150 ميلا من قوانغتشو، مما يعني أن الطائرة قد قطعت حوالي 500 ميل قبل السقوط.

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