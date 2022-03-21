ماكرون وسانشيز يبحثان عن “حلول فعالة” للجم أسعار الطاقة

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استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهر اليوم، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في باريس للاتفاق على “حلول فعالة” لارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، قبل القمة الاوروبية التي ستخصص جزئيًا لهذه المسألة.

وأوضح الرئيس الفرنسي لدى استقباله سانشيز في قصر الاليزيه أن الأمر يتعلق بـ “تقريب الحلول الفعالة للحد من ارتفاع أسعار الغاز والحد من التأثير على سعر الكهرباء والحصول على حلول تخزين مشتركة في أوروبا وتنويع مصادر إمداداتنا”.

وقا للصحافيين ان الأولوية هي “التحضير لحماية الاسر والشركات على المدى القصير وقدراتنا على الصمود على المدى المتوسط” مع الحفاظ على “أمن طاقتنا للشتاء المقبل”.

وتحتل هذه المسألة الملحة مكانة بارزة على جدول أعمال القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة في بروكسل، حيث ستُعقد أيضًا قمتا حلف شمال الاطلسي ومجموعة السبع مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وكان بيدرو سانشيز التقى الجمعة في روما مسؤولين إيطاليين ويونانيين وبرتغاليين “لاتباع نهج مشترك لدفع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الأخرى إلى اتخاذ إجراءات وقائية مهمة لجميع الدول” بحسب رئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراغي الذي تحدث عن عمليات شراء وتخزين “مشتركة” للغاز.

بعد زيارة المسؤول الإسباني من المقرر أن يشارك ماكرون في مؤتمر عبر الفيديو حول أوكرانيا مع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي. ويستقبل بعدها ساولي نينيستو رئيس فنلندا الدولة المتاخمة لروسيا. وعارضت ألمانيا حظرا فوريا على المحروقات الروسية التي تعتمد عليها بشكل كبير.