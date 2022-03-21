"أرامكو" تحذر... حدث قد يكون "مصدر قلق للعالم"

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قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، اليوم الاثنين، إن هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على المنشأت النفطية قد تؤثر على الإمدادات في المستقبل.



وأوضح الناصر، أن "هجمات الحوثيين على مرافق النفط في وقت تعاني فيه الأسواق من شح المعروض يمثل مصدر قلق حقيقي للعالم"، مؤكدا في الوقت ذاته أن شركة أرامكو السعودية ما زلت موردة يعول عليها، حسب وكالة رويترز.



وقال: "الرسالة الواردة سلطت الضوء على أن هذه الأنواع من الهجمات، وهذا النوع من التصعيد في وقت تشهد فيه السوق شحا في المعروض، هو مصدر قلق حقيقي للعالم لأنه في حالة حدوث المزيد من التصعيد بمرور الوقت، ربما يكون له بعض التأثير على الإمداد".

وأعلنت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق اليوم، رفع المسؤولية عن كاهلها جراء أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن بيان من وزارة الخارجية، أن استهداف مواقع إنتاج النفط والغاز في المملكة، سيؤثر "على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية".



وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، وقوع هجوم استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة جدة.



وكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أنه تمت السيطرة على حريق محدود في أحد خزانات المحطة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.



وأعرب التحالف في بيانه عن إدانته للهجمات الحوثية العدائية، واصفا إياها بأنها "تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".



وأكد أن جماعة "أنصار الله" استخدمت صواريخ كروز إيرانية الصنع لاستهداف محطة تحلية مياه في الشقيق، ومحطة توزيع تابعة لشركة "أرامكو" في جازان.