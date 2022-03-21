بنغلادش.. مقتل خمسة وفقد عشرات في حادث عبارة

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لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص حتفهم وفُقد العشرات بعد اصطدام عبارة صغيرة مكدسة بالركاب بسفينة شحن وغرقها يوم الأحد في نهر شيتالاخسيا بوسط بنغلادش في أحدث مأساة نهرية تشهدها البلاد.

وقال محمد منير الزمان المسؤول بالشرطة المحلية، إنه تم انتشال خمس جثث بعد غرق العبارة على بعد نحو 20 كيلومترا من العاصمة داكا.

وأوضح أن من بين القتلى امرأتين وطفلين. وأضاف أن "عملية إنقاذ المفقودين مستمرة".

وقالت الشرطة إنها لا تعرف عدد المفقودين على وجه الدقة ولكن ركابا قالوا إن أكثر من 50 شخصا كانوا على ظهر العبارة، وأن بعضهم تمكن من السباحة إلى الشاطئ.

وتقتل حوادث العبارات مئات الأشخاص سنويا في بنغلادش. ولقي ما لا يقل عن 26 شخصا حتفهم فى أبريل بعد اصطدام عبارة مكتظة بالركاب بسفينة شحن وغرقها في نفس نهر شيتالاخسيا.

وفي ديسمبر كانون الأول لقي ما لا يقل عن 41 شخصا حتفهم، وأصيب العشرات بعد أن شب حريق في عبارة مكتظة بالركاب.