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إصابات كورونا في الصين تعود للارتفاع مقتربة من 2000 حالة يوميا

21
MARCH
2022
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قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الأحد 1947 حالة إصابة محلية العدوى بكوفيد-19.
 
وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين الحالات المحلية الجديدة، تم تسجيل 1542 حالة في جيلين، و154 حالة في فوجيان، و51 حالة في خبي، و38 حالة في قوانغدونغ، و35 حالة في لياونينغ، و27 حالة في هيلونغجيانغ، و24 حالة في شانغهاي، و18 حالة في تيانجين، و14 حالة في شنشي، و13 حالة في شاندونغ، و10 حالات في هونان.
 
وبالنسبة الى مناطق أخرى على مستوى المقاطعة، فقد سجلت 6 حالات في قانسو، و4 حالات في كل من بكين ويوننان، وحالتان في كل من منغوليا الداخلية وتشجيانغ، وحالة واحدة في كل من جيانغشي وخنان وتشونغتشينغ.
 
وقالت اللجنة إنه تم تسجيل إجمالي 80 حالة وافدة مصابة بكوفيد-19، مضيفة أنه تم تسجيل 6 حالات جديدة مشتبه في إصابتها، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني، في شنغهاي.
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