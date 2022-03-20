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انتشر في الولايات المتحدة تحدٍّ جديد على "تيك توك" يتسبب في إصابات خطيرة، ما دفع السلطات المحلية لإصدار تحذير بعد أن أصبح التحدي رائجاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكرته تقارير محلية.



فقد حذرت الشرطة في ولايتي فلوريدا وجورجيا، من تحدٍّ يُطلق عليه "أوربيز" على "تيك توك"، ونشرت صحيفة "ميامي هيرالد" تقريراً حول تحدي "أوربيز" (Orbeez)، الذي سبب بالفعل إزعاجاً لبعض المواطنين.



كما أشارت إلى وجود "تحذير من وكالات إنفاذ القانون في فلوريدا.. من هذا التحدي الذي أصبح رائجاً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال إجازات الربيع".

هذا التحدي يشمل استخدام ما يشبه المسدسات المائية (لعبة) لإطلاق "خرز ملون (حبيبات)" وهو (أوربيز)، الذي "يتمدد عند البلل".



فيما تقول الشرطة إن غالبية المشاركين بهذا التحدي هم من المراهقين، ويقومون باستخدام الألعاب لإطلاق "الحبيبات الجيلاتينية" على الآخرين، وأحياناً من سياراتهم على سائقين في الشارع.



كما أوضحت الشرطة أنه "على الرغم من كونها (الحبيبات) طرية، إلا أنها يمكن أن تتسبب في إصابة خطيرة، بالإضافة إلى إثارة الذعر"، بمعنى أن هذه الألعاب قد تخيف الآخرين.

فيما قالت صحيفة "New York Post" إن الشرطة في الولايات الجنوبية حذرت من أنها تأخذ عمليات إطلاق النار هذه على محمل الجد وستوجه اتهامات جنائية ضد أي شخص يُقبض عليه وهو يطلق حبات الهلام هذه على شخص آخر.



في وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل مكتب عمدة مقاطعة "باسكو"، بياناً يخبر فيه الآباء بضرورة تحذير أطفالهم من مخاطر هذا التحدي.



بينما لفت مكتب العمدة إلى أنه "ليس بإمكان الأوربيز فقط إيذاء شخص ما، ولكن يمكن للشرطي أن يخطئ في اللعبة على أنها مسدس حقيقي، ويرد وفقاً لذلك".



فيما حذرت شرطة "فرناندينا بيتش" من أن "الأوربيز" طري، وغير سام، وقابل للتحلل، ولكن يمكن أن يسبب إصابة إذا صدم شخصاً بسرعة عالية أو في منطقة حساسة مثل العينين".



هناك العديد من التحديات المشابهة للوشاح الأزرق والتي يجب أن يتأكد الآباء من أن أطفالهم لا ينخرطون فيها على تيك توك، وقد عرض تقرير لمجلة Newsweek الأمريكية بعضاً منها.



هناك تحدّي "بينادريل" الذي يشجّع مستخدمي تيك توك على تناول كميات زائدة من الدواء في محاولة لتجربة الشعور بنشوة قد تُسبّب الهلوسة.



إضافة إلى تحدي فيروس كورونا الذي جرى تداوله في آذار 2020 على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى المشتركين بالتحدي أن يقوموا بلعق الأشياء في الأماكن العامة.



كما انتشر "تحدي العين" الذي يشجّع مستخدمي تيك توك على وضع كيس بلاستيكي مغلف من الجيلي، ومعقم اليدين، وسائل التبييض، وكريم الحلاقة بالقرب من أعينهم. بحجة أنّ ذلك من شأنه أن يغير لون أعينهم.



فيما انتشر "تحدّي صورة الخيال"، حيث يبدأ الفيديو بمشهد امرأة ترتدي ملابس عادية، لكنها ما تلبث أن تظهر فجأة بملابسها الداخلية أو عاريةً تماماً.



على الفتيات المشاركات في التحدي أن يظهرن في مدخل غرفة مضاءة من الخلفية بضوءٍ أحمر فقط حتى لا يظهر منها سوى صورة خيال جسمها.

المصدر: عربي بوست