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ترامب: بايدن يتوسل الآن إلى السعودية وإيران بشكل مثير للشفقة

20
MARCH
2022
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أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن "هجوم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، غير المسبوق، ‏على إنتاج الطاقة جعل الأمريكيين يدفعون أعلى أسعار الغاز في تاريخ مقاطعة بروارد الأمريكية". ‏
 
وقال في كلمة له خلال تجمع لمؤيديه في مقاطعة بروارد في ولاية فلوريدا الأمريكية، أمس السبت، إنه "على الرغم من حقيقة أن أمريكا هي الدولة الأكير ثراءً بالطاقة على هذا الكوكب، إلا أن بايدن الآن يتوسل من السعودية وإيران وفنزويلا بشكل مثير للشفقة لإنقاذ أمريكا، عندما كنا أثرياء قبل عام نصف العام فقط من الثراء وأقوياء في طاقتنا".
 
وجاءت تصريحات ترامب ضمن جولة أسماها "الحرية الأمريكية"، وهو حدث خاص يتطلب حضوره دفع ما يقرب من 7 دولارات، وغير مخصص لوسائل الإعلام، لكن حصلت صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية على مقتطفات منه بعد شرائها تذكرة.
 
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشهر الجاري، حظر واردات النفط والغاز الروسية، قائلا إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.
 
وكانت تقارير أمريكية كشفت مؤخرا أن البيت الأبيض حاول "دون جدوى" ترتيب محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، في وقت تحاول فيه واشنطن حشد دعم دولي للمواجهة ضد روسيا و احتواء ارتفاع أسعار النفط.
 
وبحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين: "رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والشيخ الإماراتي محمد بن زايد التحدث إلى بايدن".
 
من ناحية أخرى، شدد الرئيس الأمريكي السابق خلال حدث أمس، على أن "شخصيته هي التي أبعدت أمريكا عن الحرب"، مؤكدا أنه "كان الرئيس الوحيد منذ أربعة عقود الذي لم يدخل أمريكا في أي صراعات، ورغم ذلك هزم تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) تماما".
 
وتابع أنه يجب ألا تخطئ الدول الأخرى في أن ضعف جو بايدن هو ضعف أمريكا، مؤكدا أن "القيادة الأمريكية ستعود قريبا وستعود أكبر وأقوى من أي وقت مضى".
 
وعاد ترامب مجددا ليؤكد: "بدعم من كل شخص في هذه الغرفة، سنتعيد مجلس النواب الأمريكي، وسنستعيد مجلس الشيوخ وسنستعيد بلدنا، ثم الأهم في عام 2024 سنستعيد البيت الأبيض الجميل".
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