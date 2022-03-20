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كوريا الشمالية تطلق "قاذفة صواريخ متعددة"

20
MARCH
2022
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وسط تصاعد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية بعد أن أطلق الشمال مجموعة من الصواريخ، قال جيش كوريا الجنوبية إن بيونغيانغ أطلقت فيما يبدو قاذفة صواريخ متعددة متوسطة المدى، الأحد.
 
وقالت القيادة المشتركة لجيش كوريا الجنوبية في بيان: "هذا الصباح كان هناك إطلاق في كوريا الشمالية لما يفترض أنها طلقات من قاذفة صواريخ متعددة، وكان جيشنا يراقب الوضع ويبقي على وضع الاستعداد".
 
وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن جيش كوريا الشمالية أطلق 4 زخات في نحو الساعة 7:20 صباحا (22:20 بتوقيت غرينتش يوم السبت) لمدة نحو ساعة، باتجاه الساحل الغربي من موقع غير محدد من إقليم بيونجان الجنوبي.
 
وعقد مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي اجتماعا عاجلا على مستوى نواب الوزراء بسبب الإطلاق، وفقما ذكرت "رويترز".
 
وأقرت كوريا الجنوبية العام الماضي خططا للسعي للحصول على نظام لاعتراض المدفعية بتكلفة 2.6 مليار دولار يشبه نظام القبة الحديدية الإسرائيلي، مصمم لحمايتها من ترسانة كوريا الشمالية من المدفعية والصواريخ طويلة المدى.
 
وعرضت كوريا الشمالية عدة أنواع جديدة من نظم قاذفات الصواريخ المتعددة في السنوات الأخيرة، وإن كانت هذه الصواريخ أقل لفتا للانتباه من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وأضافتها إلى ترسانة ضخمة بالفعل من المدفعية والصواريخ القادرة على ضرب أهداف محتملة في الجنوب.
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