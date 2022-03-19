مسؤول اماراتي: زيارة الأسد تكرس الدور العربي في الملف السوري!

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أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن "الإمارات مستمرة في انتهاج سياسة واقعية تجاه خفض التوترات وتعزيز الدور العربي في مقاربة عملية لإيجاد حلول لأزمات المنطقة".



وقال قرقاش على حسابه عبر "تويتر": "الظروف الإقليمية المعقدة تستوجب تبني منهجاً عملياً ومنطقياً لا يقبل تهميش الجهود العربية الساعية لمواجهة التحديات وتجنب شرور الأزمات والفتن".



وتابع، "زيارة الرئيس السوري بشار الأسد تنطلق من توجه الإمارات الرامي إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري، كما تأتي من قناعة إماراتية بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على مستوى الإقليم، المرحلة تحتاج خطوات شجاعة لترسيخ الاستقرار والازدهار وضمان مستقبل المنطقة ورفاه شعوبها".

وأمس أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار الأسد زار الإمارات والتقى نائب رئيس الدولة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم. وذلك في زيارة هي الخارجية الأولى منذ 6 أشهر.



وقالت إن الشيخ محمد بن راشد رحّب خلال اللقاء بزيارة الرئيس الأسد والوفد المرافق، والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين.