كاظم الساهر يعلن وفاة والدة ولديه.. ويؤجل حفلاته

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أعلن القيصر "كاظم الساهر" وفاة طليقته عروبة الساهر ووالدة ولديه وسام وعمر طالباً من جمهوره قراءة الفاتحة على روحها.

ونشر كاظم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة أعلن من خلالها خبر الوفاة وكتب: "إنّا لله وإنّا اليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله... الفاتحة".

عقب إعلان خبر الوفاة، سارع كاظم إلى الإعلان عن تأجيل حفلاته المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا لموعد آخر يحدد لاحقاً وقال: "بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر. يمكنكم الاحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقاً أو طلب استرداد كامل المبلغ. شكراً لتفهمكم".