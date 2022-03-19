السعودية تنفي هذا التصريح!

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نفت وزارة الخارجية السعودية، السبت، صحة تصريح متداول إعلاميا بشأن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمملكة في المستقبل القريب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



ونُقل عن مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، الجمعة، قوله إن المملكة تتطلع إلى استقبال بلينكن في المستقبل القريب لتعزيز المناقشات "الإيجابية" المستمرة، لكن لم يتم تحديد اجتماع في الرياض حتى الآن.



وأضاف المسؤول الذي نقلت عنه وكالة رويترز "تعمل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بشكل بناء للغاية على جميع مستويات الحكومة لتعزيز المصالح المشتركة للأمن والاستقرار الاقتصادي... المسؤولون السعوديون والأميركيون على تواصل دائم على مستوى فني".