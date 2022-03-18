living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوتين يؤكد أمام تجمع حاشد أن روسيا ستنتصر في أوكرانيا

18
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجمعا حاشدا أمام استاد مكتظ بالجموع ليسوق مبررات غزوه لأوكرانيا، ووعد عشرات الألوف من الحاضرين الذين يلوحون بالأعلام الروسية بأن جميع أهداف الكرملين ستتحقق.

وقال بوتين في التجمع الحاشد بملعب لوجنيكي في موسكو: “نعرف ما يجب علينا أن نفعله وكيف وبأي تكلفة. وسنحقق كل خططنا بشكل تام”.

وأضاف أن الجنود، الذين يقاتلون فيما تسميه روسيا “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا، يبرزون وحدة روسيا.

وقال بوتين: “جنبا إلى جنب، يساعدون بعضهم البعض، ويدعمون بعضهم البعض، وعند الحاجة، يحمون بعضهم البعض من الرصاص بأجسادهم مثل الإخوة الأشقاء. هذه الوحدة لم تكن موجودة من فترة طويلة”.

 

وأثناء كلمة بوتين، قطع التلفزيون الحكومي البث لفترة وجيزة وعرض أغاني وطنية، لكن سيد الكرملين ظهر مرة أخرى في وقت لاحق على التلفزيون الحكومي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن عطلا فنيا في أحد الخوادم هو السبب وراء قطع بث التلفزيون الحكومي فجأة أثناء كلمة بوتين.

وأكد الرئيس الروسي أن العملية الجارية في أوكرانيا ضرورية لأن الولايات المتحدة كانت تستخدمها لتهديد بلاده، مضيفا أن واجب روسيا الدفاع في مواجهة “إبادة جماعية” تقوم بها أوكرانيا للمتحدثين بالروسية.

من جانبها، قالت أوكرانيا إنها تدافع عن وجودها وإن مزاعم بوتين عن الإبادة الجماعية مجرد هراء. ويؤكد الغرب أن المزاعم عن رغبته في تمزيق روسيا محض خيال.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout