بوتين يؤكد أمام تجمع حاشد أن روسيا ستنتصر في أوكرانيا

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استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجمعا حاشدا أمام استاد مكتظ بالجموع ليسوق مبررات غزوه لأوكرانيا، ووعد عشرات الألوف من الحاضرين الذين يلوحون بالأعلام الروسية بأن جميع أهداف الكرملين ستتحقق.

وقال بوتين في التجمع الحاشد بملعب لوجنيكي في موسكو: “نعرف ما يجب علينا أن نفعله وكيف وبأي تكلفة. وسنحقق كل خططنا بشكل تام”.

وأضاف أن الجنود، الذين يقاتلون فيما تسميه روسيا “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا، يبرزون وحدة روسيا.

وقال بوتين: “جنبا إلى جنب، يساعدون بعضهم البعض، ويدعمون بعضهم البعض، وعند الحاجة، يحمون بعضهم البعض من الرصاص بأجسادهم مثل الإخوة الأشقاء. هذه الوحدة لم تكن موجودة من فترة طويلة”.

وأثناء كلمة بوتين، قطع التلفزيون الحكومي البث لفترة وجيزة وعرض أغاني وطنية، لكن سيد الكرملين ظهر مرة أخرى في وقت لاحق على التلفزيون الحكومي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن عطلا فنيا في أحد الخوادم هو السبب وراء قطع بث التلفزيون الحكومي فجأة أثناء كلمة بوتين.

وأكد الرئيس الروسي أن العملية الجارية في أوكرانيا ضرورية لأن الولايات المتحدة كانت تستخدمها لتهديد بلاده، مضيفا أن واجب روسيا الدفاع في مواجهة “إبادة جماعية” تقوم بها أوكرانيا للمتحدثين بالروسية.

من جانبها، قالت أوكرانيا إنها تدافع عن وجودها وإن مزاعم بوتين عن الإبادة الجماعية مجرد هراء. ويؤكد الغرب أن المزاعم عن رغبته في تمزيق روسيا محض خيال.