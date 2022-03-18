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الولايات المتحدة.. مصرع شخصين في إطلاق نار داخل حافلة في فلوريدا

18
MARCH
2022
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أفادت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية، بأن شخصين قتلا وأصيب اثنان آخران، في إطلاق نار وقع في حافلة للنقل العام في الولاية.
 
وأكدت الشرطة، أنه تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى نتيجة إطلاق النار الذي وقع في الحافلة.
 
وأوضحت: "على أثر إطلاق النار اجتاحت الحافلة موقف السيارات التابع لقسم شرطة فورت لودرديل، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة أخرى، وإصابة 3 أشخاص تمت معالجتهم في مكان الحادث".
 
وأفادت بأنه "نتيجة لإطلاق النار، أعلن عن وفاة أحد الضحايا في مكان الحادث، وتوفيت الضحية الثانية في المستشفى". وأضافت "إن ضحيتين أخريين ما زالا في المستشفى".
 
وقالت السلطات إن الجاني المشتبه به كان رهن الاحتجاز، ولم تتضح على الفور التفاصيل المتعلقة بهويته أو دوافعه.
روسيا اليوم
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