بايدن يطلق وصفا جديدا على بوتن.. ويؤكد: أنا لست غبيا

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جدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، هجومه على نظيره الروسي فلاديمير بوتن، مطلقا عليه وصفين جديدين بعدما نعته في وقت سابق بـ"مجرم حرب"، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال بايدن إن بوتن "دكتاتور قاتل" و"سفاح صرف".

وجاء حديث الرئيس الأميركي، خلال خطاب ألقاه على هامش غداء لأصدقاء إيرلندا السنوي في مبنى الكابيتول، بمناسبة يوم القديس باتريك، الذي وافق الخميس.

وكان بايدن قال في وقت سابق ردا على سؤال للصحفيين إنه يعتقد أن بوتن مجرم حرب، مما أثار غضب الكرملين الذي قال إن هذه التصريحات "لا تغتفر".

وحاولت الناطقة باسم البيت الأبيض التخفيف من حدة تصريحات رئيسها، قائلة إنها كانت يتحدث من القلب بعدما شاهد الدمار الذي تخلفه الحرب في أوكرانيا.

لكن يبدو أن بايدن مصرّ على تصعيد هجومه الكلامي على نظيره الروسي.

وبعدما تحدث عن أصوله الإيرلندية، صب الرئيس الأميركي جام غضبه على بوتن، وقال إنه: "ديكتاتور قاتل، سفاح خالص يشن حربا غير أخلاقية ضد شعب أوكرانيا".

وأشار بايدن إلى المكالمة الهاتفية التي سيجريها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، المقررة الجمعة، وقال: "إن العالم يشهد صراعا حقيقيا بين بين الأنظمة الاستبدادية والديمقراطيات، وما إذا كان بمقدور للديمقراطيات أن تستمر أم لا".