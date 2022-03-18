إغلاق السفارة والقنصليات الأفغانية في الولايات المتحدة

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أغلقت السفارة والقنصليات الأفغانية في الولايات المتحدة، وتم تسليم ممتلكاتها، بما في ذلك المعدات والوثائق، إلى وزارة الخارجية الأمريكية.

إغلاق السفارة والقنصليات الأفغانية في الولايات المتحدةمجلس الأمن يصوت على قرار لتأمين وجود الأمم المتحدة في أفغانستان

وأعلن القائم بأعمال السفارة الأفغانية في الولايات المتحدة عبد الهادي نجرابي، إغلاق السفارة الأفغانية في واشنطن والقنصلية الأفغانية في نيويورك، عازيا السبب إلى "التحديات المالية".

وقال: "بتسليم السفارة الأفغانية وممتلكات القنصلية إلى وزارة الخارجية الأمريكية، حصلت وزارة الخارجية على جميع الوثائق المهمة في الأرشيف"، مضيفا: "عندما يتم تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، ويتم فيها تمثيل جميع الأفغان رجالا ونساء، فإن حكومة الولايات المتحدة ستعترف بها، ويمكنها إرسال دبلوماسيين".

وأشار أجمل زدران، ممثل اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة، إلى أنه "مع إغلاق السفارة يواجه اللاجئون مشاكل، لأنهم لا يستطيعون الحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية إلكترونية"، مشددا على أن "هذه مشكلة كبيرة للاجئين الأفغان المقيمين في الولايات المتحدة".

يذكر أنه تم افتتاح سفارة أفغانستان لأول مرة عام 1943 في واشنطن، وجرى إغلاقها من عام 1983 حتى عام 2002، ليعاد فتحها بعد العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وحلفائها في أفغانستان عام 2001.