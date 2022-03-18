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ألمانيا تسجل أكبر عدد من الإصابة اليومية بكورونا منذ بداية الجائحة

18
MARCH
2022
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تدل معلومات معهد كوخ لعلم الفيروسات أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ازداد بمقدار 297845 حالة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وهو أعلى مؤشر منذ بداية الجائحة.
 
وذكر المعهد أن الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية تم تسجيله أمس الخميس بعد رصد 294931 إصابة مؤكدة خلال يوم واحد.
 
وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة 18 مليونا و287986 حالة.
 
كما سجلت السلطات الصحية في البلاد وفاة 226 شخصا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 126646 شخصا، فيما تعافى منه نحو 14 مليونا و323500 شخص.
 
وفي يناير الماضي أصبح متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا سلالة مهيمنة في ألمانيا. ويستمر في البلاد سريان مفعول القيود الصحية، لكنها أكثر ليونة مما كانت عليه أثناء الموجات الأولى والثانية والثالثة للجائحة. وتخص معظم هذه القيود في الأصل الأشخاص غير الملقحين، حيث لا يمكنهم زيارة المطاعم والمسارح والحفلات الموسيقية والنوادي الرياضية.
 
وفي منتصف فبراير الماضي نسق المستشار الألماني، أولاف شولتس، ورؤساء المناطق الفدرالية الألمانية خطة التخفيف التدريجي للقيود. وقبل 20 مارس سيتم إلغاء كل القيود الموجودة المفروضة في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وسيتواصل سريان مفعول قاعدة ارتداء أقنعة الوجه في البلاد.
روسيا اليوم
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