إيطاليا: اعتقال مخربين بتهمة تصنيع المتفجرات

A + A -

أعلنت مصادر أمنية إيطالية القبض على اثنين من المخربين في العاصمة روما بتهمة تصنيع المتفجرات.

وذكرت المصادر أن "العملية تمت على أيدي عناصر وحدة العمليات الخاصة (ROS) التابعة لقوات الدرك (كارابينييري) ورجال شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة في جنوة، تنفيذا لأمر احتجاز في السجن صدر عن قاضي التحقيق بتهمة حيازة مواد تفجيرية ومحاولة تصنيع عبوات ناسفة".

وأشارت إلى أن "التحقيق في القضية بدأ منذ يونيو 2021، بعد أن عثر رجال الدرك في جنوة على عبوة ناسفة وكمية كبيرة من البارود والمواد الكهربائية المستخدمة في تصنيع أسلحة أخرى، مخبأة في كومة حطب على مرتفعات جنوة في منطقة فورتي تيناليا".

وتابعت: "من هناك، تتبع المحققون المعتقلين الاثنين اللذين، على أساس التحقيقات التي نسقها نائب المدعي العام في مديرية مكافحة المافيا والإرهاب في جنوة، فيديريكو مانوتي، كان من الممكن أنا يقومان مع آخرين باستخدام هذه المنطقة كمستودع".