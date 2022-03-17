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"خبر سيء" لمستخدمي نتفليكس

17
MARCH
2022
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لن يكون بوسع مستخدمي منصة "نتفليكس" قريبا تقاسم كلمة السر الخاصة بحساباتهم مع آخرين، دون عقاب من الشركة المالكة.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، أن "نتفليكس" ستبدأ في فرض غرامات على المستخدمين الذين يتقاسمون كلمة السر الخاصة بحساباتهم على المنصة مع آخرين.

والمقصود بالأشخاص الآخرين هنا، هم الذين يعيشون خارج المنزل.

وأكدت منصة الفيديو الشهيرة الأمر عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي في الإنترنت، وقالت إنها تحاول جعل أمر مشاركة كلمات السر للأشخاص الذين يعيشون معا سهلا، مع مزايا عديدة مثل أنظمة بث متعددة.

وعلى الرغم من أن هذا الأمر كان شائعا للغاية، إلا أنه أدى إلى حدوث إرباك، بحسب "نتفليكس".

وقالت إنها حاولت تسهيل أمر مشاركة كلمة السر مع أشخاص لا يعيشون في المنزل ذاته، مع دفع القليل من المال وتعتبر "نتفليكس" أن سلوك البعض، عبر مشاركة كلمة السر الخاصة بهم مع الآخرين، يضعف قدرتها على "الاستثمار في برامج تلفزيونية وأفلام سينمائية جديدة رائعة" لتقديمها للمشتركين.

وذكرت أنها ستبدأ في تفعيل الدفع أكثر على مشاركة كلمة السر خلال الأسابيع الثلاث المقبلة، في دول مثل تشيلي وكوستاريكا وبيرو.

وتنص شروط خدمة الشركة على أنه "لا يجوز مشاركة الحساب مع أفراد خارج أسرتك"، وهي قاعدة غالبا ما ينتهكها المشتركون، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.

 

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