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أزمة قلبية تودي بحياة فنانة عربية

16
MARCH
2022
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غيب الموت صباح الأربعاء، الفنانة العمانية شمعة محمد إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 64 عاماً، عقب مسيرة فنية طويلة تجاوزت أربعة عقود، قدمت خلالها مجموعة من الأعمال التي كانت سبباً في تكريمها داخل السلطنة وخارجها.

وتوفيت الفنانة العمانية شمعة في السعودية حيث تواجدت فيها لتصوير أحد أعمالها الدرامية، وفق ما أكدته حسابات إخبارية محلية وخليجية.

ونعى فنانون وإعلاميون ونشطاء من سلطنة عمان ودول الخليج، الفنانة الراحلة التي برزت في العديد من الأعمال الدرامية الخليجية إلى جانب أعمالها ومشاركاتها في المسرح.

وبدأت شمعة مسيرتها الفنية منذ نهاية السبعينيات، حيث شاركت في العديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية في السلطنة.

ومن أعمالها في التلفزيون مسلسل (قراءة في دفتر منسي، غصات الحنين، طاش ما طاش، الفرية، العاصوف، وغيرها من الأعمال).

وفي المسرح كان للفنانة شمعة عدة مشاركات مسرحية، منها مسرحية "الخوف"، ومسرحية "العوامة"، ومسرحية "المهر".

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