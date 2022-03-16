بلينكن يحذر روسيا من "استخدام الأسلحة الكيميائية"

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن مخاوفه "لإمكانية استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية" محذرا من "رد جدي" من واشنطن.

وقال بلينكن في حديث لقناة "سي إن إن"، يوم الثلاثاء: "أود أو أقول لكم إن لدينا مخاوف حقيقية من إمكانية استخدام روسيا أسلحة كيميائية... وهذا ما نركز عليه بقوة".

وزعم بلينكن: "للأسف رأينا كيف استخدموه أو تسامحوا مع استخدامه في سوريا في وقت سابق".

وردا على سؤال حول الرد المحتمل من قبل واشنطن وحلفائها في الناتو على مثل هذه التطورات، قال بلينكن إن الإدارة الأمريكية "كانت واضحة جدا مع روسيا" أنه "سيكون هناك رد جدي للغاية".

وأضاف: "لن أفصح عن تفاصيله هنا، لكن العواقب ستكون قاسية".

يذكر أن روسيا كانت قد رفضت التصريحات الأمريكية السابقة عن "احتمال استخدامها للأسلحة الكيميائية"، ولاسيما في سياق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأكد السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنطونوف أن مثل هذه التصريحات الأمريكية لا أساس لها، وهي دليل على محاولة "شيطنة روسيا"، مشيرا إلى أن روسيا تخلصت من كامل ترسانتها الكيميائية عام 2017.

كما تدين روسيا بشدة توقف واشنطن على التخلص من أسلحتها الكيميائية بموجب اتفاق مع روسيا طبقته موسكو بالكامل، فيما واشنطن مستمرة في المماطلة وتحتفظ بكميات كبيرة من هذا السلاح الخطر، وعديم الجدوى في ظل الأسلحة الحديثة والدقيقة.