لهذا السبب.. هيلاري كلينتون تقدم الشكر لروسيا

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عقبت المرشحة السابقة لرئاسة الولايات المتحدة، هيلاري كلينتون، الأربعاء، ساخرة على قرار روسيا إدراجها ضمن 13 مسؤولا أميركيا على قائمة العقوبات وسط الحرب المستعرة في أوكرانيا.

وكتبت كلينتون (74 عاما) على حسابها الموثق بموقع "تويتر": "أريد أن أشكر الأكاديمية الروسية على جائزة إنجاز العمر".

وكانت كلينتون تعلق على خبر نشره مراسل صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في موسكو، ويتضمن تفاصيل العقوبات الروسية التي طالت مسؤولين أميركيين، بينهم الرئيس جو بايدن.

والثلاثاء، أصدرت وزارة الخارجية الروسية قائمة تتضمن أسماء مسؤولين أميركيين تحظر دخولهم إلى الأراضي الروسية، مشيرة إلى أنها لجأت لهذا القرار نتيجة حتمية لمسار الرهاب الشديد من الروس الذي تسلكه الإدارة الأميركية الحالية".

وجاءت القائمة في ظل تزايد العقوبات الغربية على موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.