توكايف يقترح تغيير نظام الحكم في كازاخستان

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اقترح الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، تغيير نظام الحكم في بلاده والانتقال من نظام الحكم الرئاسي بالكامل إلى جمهورية رئاسية ذات برلمان قوي.

وقال توكايف في رسالة وجهها إلى شعبه في الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان الكازاخستاني، اليوم الأربعاء: "نحتاج إلى خطوات مدروسة لتغيير النموذج السياسي لتطوير كازاخستان. ويدور الحديث قبل كل شيء عن الانتقال النهائي من نظام الحكم الرئاسي بالكامل إلى جمهورية رئاسية ذات برلمان قوي".

وأضاف: "سيوفر مثل هذا النظام التوازن الأمثل لمؤسسات القوة وسيساهم في التنمية المستدامة للبلاد".