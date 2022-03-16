living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالأرقام.. رئيس وزراء أوكرانيا يكشف تكلفة إعادة البناء

16
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، الأربعاء، إنه وفقًا للتقديرات الأولية هناك حاجة إلى 565 مليار دولار لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب مع روسيا.

وصرح شميهال بذلك بعد اجتماع جمعه مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي ونائبه ياروسلاف كاتشينسكي ورئيس جمهورية التشيك بيتر فيالا ورئيس وزراء سلوفينيا يانيز يانسا.

وأضاف: "تشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر المباشرة التي تكبدتها أوكرانيا لمرة واحدة تقدر حاليًا بحوالي 565 مليار دولار. في الواقع هذه هي الأموال اللازمة لإعادة بناء دولتنا على حساب روسيا وعلى حساب شركائنا".

وشدد شميهال على أن الحكومة الأوكرانية ستعمل على ضمان مصادرة الأموال والممتلكات الروسية في الخارج.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني: "نعتقد أن الدول الشريكة لنا ستنضم أيضًا إلى هذه الخطة واسعة النطاق".

وفي الوقت نفسه، قال إنه تم تشكيل مجموعة في الحكومة لتقييم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الأوكراني بسبب العدوان الروسي.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout