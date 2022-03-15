بايدن يوقع قانون الموازنة الحكومي بقيمة 1.5 تريليون دولار

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وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على مشروع قانون الموازنة بقيمة 1.5 تريليون دولار.

وفي تصريح بعد التوقيع على الموازنة الحكومية، قال بايدن إن "مشروع القانون أظهر أن الجمهوريين والديمقراطيين يمكن أن يعملوا معا"، مضيفا: "نحن اليوم نظهر مرة أخرى للشعب الأميركي أنه يمكننا كبلد أن نلتقي. وأن ديمقراطيتنا يمكن أن تتقدم وتتفوق على الأنظمة الاستبدادية".

وسلط بايدن الضوء على مساعدة أوكرانيا وقال: "مع هذا التمويل الأمني الجديد، نحن نتحرك بشكل عاجل لزيادة الدعم للشعب الأوكراني الشجاع الذي يدافع عن بلده".

وعن تمويل برامج إنفاذ القانون ومكافحة المواد الأفيونية وإعادة تفويض قانون مكافحة العنف ضد المرأة الذي تم تضمينه في مشروع القانون، قال بايدن إنه "يبعث برسالة واضحة إلى الشعب الأميركي مفادها أننا نستثمر في سلامة وصحة ومستقبل الأميركيين".

يذكر أن مشروع الموازنة مؤلف من أكثر من 2700 صفحة ويمول الحكومة خلال السنة المالية الحالية. ويشمل أيضا 13.6 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والأمنية لأوكرانيا.