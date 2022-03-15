living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بايدن يوقع قانون الموازنة الحكومي بقيمة 1.5 تريليون دولار

15
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على مشروع قانون الموازنة بقيمة 1.5 تريليون دولار.
وفي تصريح بعد التوقيع على الموازنة الحكومية، قال بايدن إن "مشروع القانون أظهر أن الجمهوريين والديمقراطيين يمكن أن يعملوا معا"، مضيفا: "نحن اليوم نظهر مرة أخرى للشعب الأميركي أنه يمكننا كبلد أن نلتقي. وأن ديمقراطيتنا يمكن أن تتقدم وتتفوق على الأنظمة الاستبدادية".
وسلط بايدن الضوء على مساعدة أوكرانيا وقال: "مع هذا التمويل الأمني الجديد، نحن نتحرك بشكل عاجل لزيادة الدعم للشعب الأوكراني الشجاع الذي يدافع عن بلده".
وعن تمويل برامج إنفاذ القانون ومكافحة المواد الأفيونية وإعادة تفويض قانون مكافحة العنف ضد المرأة الذي تم تضمينه في مشروع القانون، قال بايدن إنه "يبعث برسالة واضحة إلى الشعب الأميركي مفادها أننا نستثمر في سلامة وصحة ومستقبل الأميركيين".
يذكر أن مشروع الموازنة مؤلف من أكثر من 2700 صفحة ويمول الحكومة خلال السنة المالية الحالية. ويشمل أيضا 13.6 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والأمنية لأوكرانيا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout