استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا غداً

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ذكر مستشار في الرئاسة الأوكرانية، أن “المفاوضات مع الوفد الروسي صعبة للغاية، وثمة تناقضات جوهريّة، ولكن ثمة مجال لحل وسط”، موضحا “أننا سنستأنف المفاوضات غدا، فيما تواصل الفرق الفرعية العمل خلال الفترات الفاصلة”، على ما أوردت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وسابقا ذكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن “هدفنا من العمل التفاوضي المعقد مع روسيا، أن تحصل أوكرانيا على النتيجة المطلوبة، وهو أمر ضروري لنا. من أجل السلام، من أجل الأمن، حتى يكون لدينا ضمانات طبيعية وفعالة”، لافتا إلى أن “ممثلي وفودنا يتحدثون كل يوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس. ولدى وفدنا مهمة واضحة، أن يفعل كل شيء حتى يتم عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنا متأكد من أن الناس ينتظرون هذا اللقاء”.