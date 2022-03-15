عن الصاروخ الذي دمّر مقر الموساد في أربيل..

الخنادق -

بعد الاستهداف الصاروخي لحرس الثورة الإسلامية، ضد المركز الاستراتيجي للموساد الإسرائيلي في أربيل، بالأمس الأحد. تقاطعت التقديرات ومصادر المعلومات المقربة للحرس، على أن الصواريخ الباليستية المستخدمة في الهجوم، والتي حققت إصابات دقيقة، كانت من نوع فاتح 110.

فما هي أبرز وأهم مميزات هذا النوع من الصواريخ؟

_هو صاروخ باليستي قصير المدى، يتم إطلاقه من خلال قاذفات متحركة، ويعمل بالوقود الصلب بمرحلة واحدة.

_ تم اختباره بنجاح في العام 2002، ويتم انتاجه من قبل مؤسسة الصناعات الجو فضائية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

_ويبلغ المدى النهائي للنموذج الأساسي لهذا الصاروخ حوالي 300 كيلومتر.

_ يزن عند إطلاقه حوالي 3450 كيلوغرام، منها 500 كيلوغرام لرأسه الحربي. ويبلغ طوله حوالي 8 أمتار، مع قطر 86 سم.

_يرجح الخبراء أن يكون هذا الصاروخ، هو النسخة المطورة ذات التوجيه الدقيق، للصواريخ من نوع "زلزال 2".

وفي العام 2013، تم الكشف عن الجيل الرابع منه، والذي يبلغ مداه الأقصى 400 كيلومتر، والذي يتميز بدقته النقطوية.

_ تم تصدير العديد من نسخه الى سوريا، حيث أنشأت مصانع لتصنيعه هناك، ويقدر الكيان المؤقت أن تكون المقاومة الإسلامية في لبنان، قد باتت تمتلكه بأعداد ضخمة.

_ أثبت هذا الصاروخ دقته ونجاحه في العديد من العمليات، بهامش خطأ لا يتجاوز الـ 10 أمتار، لا سيما تلك التي تم استخدامه فيها منذ سنوات، ضد مقرات الجماعات الإرهابية المتواجدة في إقليم كردستان العراق، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.

_ تراوح سرعته ما بين 4 إلى 5 ماخ، ولذلك فهو من الصواريخ فرط الصوتية.

_ هناك عدة أجيال منه ذات مهام مختلفة:

1)فاتح 110 الجيل الأول: بمدى 200 كم، يستخدم نظام التوجيه GPS/INS.

2)فاتح 110 الجيل الثاني: بمدى 250 كم، يستخدم نظام التوجيه GPS/INS.

3)فاتح 110 الجيل الثالث: يبلغ مداه 300 كم وبدقة عالية، يستخدم نظام التوجيه GPS/INS.

4)فاتح 110 الجيل الرابع: يبلغ مداه أكثر من 300 كيلومتر، وقادر على إصابة الأهداف نقطوياً لإنه يمتلك نظام توجيه ليزري.

5) فاتح 313: يتميز بقدرة إطلاق أسرع وعمر أطول من النماذج السابقة، حيث استخدم فيه نوع جديد من الوقود الصلب، يوفر استقرار أكثر للصاروخ في مرحله الطيران، ويتميز الصاروخ بهيكل مصنوع من مواد خفيفة قد تكون من ألياف الكربون، كما وأنه مزود بنظام توجيه جيرسكوب ليزري محلي الصنع.

6)فاتح مبين: هو مزيج بين فاتح 110 وفاتح 313، وهو مجهز برأس حربي مع باحث حراري.

7)صاروخ خليج فارس: نسخة مضادة للسفن.

8)هرمز 1 وهرمز 2: نسخة مضادة للرادار.

9)صاروخ ذو الفقار: يصل مداه إلى 750 كم، أثبت نجاحه ضد أهداف لتنظيم داعش الوهابي الإرهابي في سوريا.

10)صاروخ دزفول : ويبلغ مداه 1000 كم.

11) صاروخ رعد 500 : يصل مداه إلى 500 كم.