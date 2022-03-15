living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذه هي الشخصيات الاميركية الرفيعة ال 12... المشمولة بلائحة العقوبات الروسية

15
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

فرضت روسيا اليوم الثلاثاء عقوبات على شخصيات رفيعة في الإدارة الأمريكية، على رأسها الرئيس جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن.

قائمة المشمولين بالعقوبات الروسية:

– جوزيف بايدن (رئيس الولايات المتحدة)
– أنتوني بلينكن (وزير خارجية الولايات المتحدة)
– لويد أوستن (وزير الدفاع الأمريكي)
– مارك ميلي (رئيس هيئة الأركان المشتركة)
– جاكوب سوليفان (مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي)
– ويليام بيرنز (مدير وكالة المخابرات المركزية)
– جينيفر بساكي (السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض)
– داليب ساين (نائب مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي)
– ساماناثا باور (مديرة وكالة التنمية الدولية)
– هانتر بايدن (نجل رئيس الولايات المتحدة)

– هيلاري كلينتون (وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة السابقة للرئاسة)
– ريتا جو لويس (رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد)

وأوضحت وزارة الخارجية أن فرض العقوبات الشخصية الروسية ضد قادة أمريكيين وأشخاص متصلين بهم جاء “ردا على سلسلة عقوبات غير مسبوقة، بما فيها تلك التي تحظر دخول كبار مسؤولي روسيا الاتحادية إلى أراضي الولايات المتحدة”، حيث مقار الأمم المتحدة.

وأضافت أن قائمة المحظور عليهم دخول روسيا تضم اعتبارا من اليوم 15 مارس، وبناء على مبدأ التعامل بالمثل، الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة مايك ميلي ومسؤولين كبار آخرين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout