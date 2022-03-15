هذه هي الشخصيات الاميركية الرفيعة ال 12... المشمولة بلائحة العقوبات الروسية

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فرضت روسيا اليوم الثلاثاء عقوبات على شخصيات رفيعة في الإدارة الأمريكية، على رأسها الرئيس جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن.

قائمة المشمولين بالعقوبات الروسية:

– جوزيف بايدن (رئيس الولايات المتحدة)

– أنتوني بلينكن (وزير خارجية الولايات المتحدة)

– لويد أوستن (وزير الدفاع الأمريكي)

– مارك ميلي (رئيس هيئة الأركان المشتركة)

– جاكوب سوليفان (مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي)

– ويليام بيرنز (مدير وكالة المخابرات المركزية)

– جينيفر بساكي (السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض)

– داليب ساين (نائب مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي)

– ساماناثا باور (مديرة وكالة التنمية الدولية)

– هانتر بايدن (نجل رئيس الولايات المتحدة)

– هيلاري كلينتون (وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة السابقة للرئاسة)

– ريتا جو لويس (رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد)

وأوضحت وزارة الخارجية أن فرض العقوبات الشخصية الروسية ضد قادة أمريكيين وأشخاص متصلين بهم جاء “ردا على سلسلة عقوبات غير مسبوقة، بما فيها تلك التي تحظر دخول كبار مسؤولي روسيا الاتحادية إلى أراضي الولايات المتحدة”، حيث مقار الأمم المتحدة.

وأضافت أن قائمة المحظور عليهم دخول روسيا تضم اعتبارا من اليوم 15 مارس، وبناء على مبدأ التعامل بالمثل، الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة مايك ميلي ومسؤولين كبار آخرين.