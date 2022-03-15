شرطي قتل كلب زوجته وكذب خلال التحقيق.. سيسجن لمدة عام

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كم على شرطي أميركي بالسجن سنة مع النفاذ، وبأكثر من أربع سنوات سجن مع وقف التنفيذ، لقتله كلباً والإدلاء بإفادات كاذبة للمحققين حول ملابسات نفوق الحيوان.

وكان ريتشارد تشينابي المتهم بـ"أعمال تعذيب تجاه كلب" أقر بذنبه في نوفمبر الماضي وحُدّدت عقوبته الجمعة خلال جلسة استماع أمام محكمة في ولاية فيرجينيا، بحسب وثائق قضائية.

وأطلق تشينابي النار في 19 أكتوبر 2021 على الكلب، وهو من نوع بيغل الذي كان ملك خطيبته حينها.

وعندما وصلت الشرطة إلى منزل الثنائي ادّعى الشرطي أنّه أطلق النار لصدّ هجوم أحد الدببة، وهو نوع حيوانات موجود في فيرجينيا، لكنّه بدا مرتبكاً عند الإدلاء بأقواله، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأظهر تشريح لجيفة الكلب أنّه كان ضحية لإطلاق نار من مسافة قريبة، ما يتناقض مع رواية تشينابي. وكشف التحقيق كذلك عن آثار دماء أُزيلت من مطبخ المنزل.

وقد سرّحت حينها شرطة مدينة ريتشموند تشينابي الذي كان جُنّد في صفوفها عام 2016. ولم يُعلن عن الدوافع وراء قتل الشرطي السابق لكلب زوجته.

وتحتل الكلاب مكانة مهمة في حياة كثير من الأميركيين الذين يظهرون تعلّقاً كبيراً بهذه الحيوانات.