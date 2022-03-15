إيلون ماسك يتحدى بوتين في قتال فردي بشأن أوكرانيا

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عربي 21 - تحدى الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قتال رجل لرجل، للرهان على أوكرانيا.

وقال ماسك في تغريدة باللغات الإنكليزية والأوكرانية والروسية، عبر حسابه في تويتر: "أنا هنا أتحدى فلاديمير بوتين في قتال فردي. الرهان هو أوكرانيا"،

وخاطب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" في تغريدة أخرى، الحساب الرسمي للرئاسة الروسية، بقوله: "هل توافق على هذا القتال؟".

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، أظهر ماسك تأييده لحكومة كييف، حيث وفّر مطلع آذار/ مارس الجاري، شاحنة تحمل معدات جديدة تتيح الإنترنت في أوكرانيا، عبر أقمار "ستارلينك" الصناعية التابعة لماسك.

ومن المتوقع أن تساهم هذه المعدات بتوفير الإنترنت في العديد من المناطق الأوكرانية التي توقفت فيها الخدمة، جراء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن الملياردير الكندي إيلون ماسك، رفضه طلبا تقدمت به دول غربية، بحجب مصادر الأخبار الروسية لدى خدمة "ستارلينك" التي وفرها مالك "تيسلا" للأوكرانيين.

وقال ماسك في تغريدة عبر "تويتر"، إن بعض الحكومات الغربية التي ليست من بينها أوكرانيا، طلبت منه حجب مصادر الأخبار الروسية في أوكرانيا، مضيفا أنه لن يفعل هذا سوى تحت تهديد السلاح.