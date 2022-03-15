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الهند.. القضاء يؤيد حظر الحجاب في مدارس وجامعات كارناتاكا

15
MARCH
2022
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وافق القضاء الهندي، اليوم الثلاثاء، على حظر الحجاب في فصول الدراسة في ولاية كارناتاكا جنوبي البلاد.
 
وأصدرت المحكمة العليا في ولاية كارناتاكا الهندية، الحكم بعد نظر التماسات قدمتها طالبات مسلمات ضد الحظر الحكومي للحجاب الذي نفذته بالفعل بعض المدارس والكليات في الشهرين الماضيين.
 
وقبل صدور الحكم، حظرت حكومة كارناتاكا التجمعات الكبيرة لمدة أسبوع في عاصمة الولاية بنغالورو "للحفاظ على السلام والنظام العام".
 
وبدأ الخلاف في يناير، عندما منعت مدرسة حكومية في منطقة أودوبي بكارناتاكا الطالبات اللاتي يرتدين الحجاب من الحضور، ما أثار احتجاجات من المسلمين الذين قالوا إنهم حرموا من حقوقهم الأساسية في التعليم واتباع تعاليم دينهم.
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