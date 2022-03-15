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منظمة "سييرا كلوب" الأمريكية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

15
MARCH
2022
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أعلنت منظمة "سييرا كلوب" البيئية، إلغاء رحلاتها المجدولة إلى إسرائيل بعد تعرضها لعملية ضغط من منظمات تناصر الحقوق الفلسطينية.
 
ويأتي القرار، بعد حملة أطلقتها مؤسسات أمريكية تقدمية بهدف إلغاء "زيارات سياحة بيئية" إلى إسرائيل.
 
وشارك في الحملة منظمة حقوق السكان الأصليين (NDN)، ومنظمة أصوات يهودية من أجل السلام، وحركة "حياة السود مهمة"، وشبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية، إضافة إلى منظمات أخرى.
 
وأطلق المشاركون حملة اتصالات واسعة مع أعضاء الهيئة الإدارية للمؤسسة المنظمة للزيارات، وحملة بريد الكتروني اعتبرت أن الزيارة تساهم في "توفير الشرعية لدولة إسرائيل المنخرطة في الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني".
 
وقررت المؤسسة إلغاء الرحلة عبر رسالة بريد إلكتروني أرسلتها رئيسة فريق النزهات الوطنية في المؤسسة ماري أوينز إلى الأعضاء.
 
وأزال موقع المؤسسة أي ذكر للرحلة إلى إسرائيل مع إبقاء معلومات عن نحو 260 رحلة، منها 200 إلى مواقع في الولايات المتحدة والباقي إلى أماكن مثل ماليزيا ونيبال والصين.
 
وتعتبر مؤسسة "سييرا كلوب" التي أسسها عالم الطبيعة جون موير عام 1892، مؤسسة خيرية معنية بقضايا الطبيعة، ويبلغ عدد أعضائها وفقا لموقع ويكيبيديا 750 ألف عضو، فيما تبلغ موازنتها السنوية للعام الحالي أكثر من 97 مليون دولار.
روسيا اليوم
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