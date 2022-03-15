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مسؤول أوكراني كبير يكشف توقعه بشأن موعد نهاية الحرب

15
MARCH
2022
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قال المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش، في وقت متأخر من يوم الاثنين، إنه يرجح أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بحلول أوائل مايو "عندما ينفد ما لدى روسيا من الموارد التي تحتاجها في مهاجمة جارتها".

وفي مقطع مصور نشرته عدة وسائل إعلام أوكرانية، قال أريستوفيتش إن التوقيت الدقيق سيعتمد على كم الموارد التي يرغب الكرملين في تخصيصها للحملة.

وأضاف: "أعتقد أنه في موعد أقصاه مايو.. أوائل مايو.. سيكون لدينا اتفاق سلام، وربما قبل ذلك بكثير.. سنرى.. أنا أتحدث عن أحدث المواعيد المحتملة".

وتابع: "نحن في مفترق طرق الآن.. إما أن يكون هناك اتفاق سلام يتم إبرامه بسرعة كبيرة، في غضون أسبوع أو أسبوعين، مع انسحاب القوات وكل شيء، أو ستكون هناك محاولة لأن نقضي سويا على بعض".

وأوضح أن من السيناريوهات "الجنونية تماما" ما قد يشمل أيضا أن ترسل روسيا مجندين جددا بعد شهر واحد من التدريب.

لكن أريستوفيتش قال إنه حتى بعد إبرام اتفاق سلام، يمكن أن تظل هناك اشتباكات تكتيكية صغيرة لمدة عام رغم إصرار أوكرانيا على الإجلاء الكامل للقوات الروسية من أراضيها.

وبدأت الحرب في أوكرانيا يوم 24 فبراير، عندما أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ما أسماها "عملية عسكرية خاصة".

ولم تسفر المحادثات بين كييف وموسكو، والتي لا يشارك فيها أريستوفيتش بنفسه، عن نتائج تذكر حتى الآن بخلاف فتح عدد من الممرات الإنسانية للخروج من المدن الأوكرانية المحاصرة.

 

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