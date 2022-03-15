الصين تثير الذعر من جديد.. وتعلن حصيلة إصابات قياسية بكورونا

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سجلت الصين، الثلاثاء، 5280 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت لجنة الصحة الوطنية، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ عامين.

ويأتي هذا الرقم القياسي في الإصابات اليومية مع تزايد تفشي المتحور أوميكرون على مستوى البلاد، حيث تم تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بالفيروس في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية، وفقا لبيانات لجنة الصحة.

ووفق تعليمات الحكومة، لا يمكن مغادرة مقاطعة جيلين أو التنقل من مدينة إلى أخرى من دون الحصول على تصريح من الشرطة.



كما سجلت الإصابات بين سكان شنغن وصولا إلى تشينغداو على الساحل، وحتى شينغتاي في الشمال.

وتواصلت حصيلة الإصابات المرتفعة في الصين بشكل منتظم منذ بداية شهر مارس الجاري.

وتعد هذه الأرقام الأعلى منذ التفشي الأول الواسع لـ"كوفيد 19" في مدينة ووهان أواخر عام 2019.

وسجلت الصين، منذ ظهور الوباء، حالات إصابة قليلة، وذلك بعد تطبيق الإغلاق الصارم، وتفعيل الحكومة سياسة "عدم التسامح".

وتقوم هذه السياسة على وقف انتقال العدوى بأسرع ما يمكن، من خلال الاعتماد على إغلاق حازم، وفرض حجر صحي إلزامي على أي حالة مخالطة لحالة إيجابية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الحكومة الصينية قولها إنها مستمرة في الوقت الحالي في الالتزام باستراتيجية وقف انتقال العدوى.