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كشف تفاصيل هجوم إلكتروني واسع النطاق ضد مواقع حكومية إسرائيلية

14
MARCH
2022
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كشف تفاصيل هجوم إلكتروني واسع النطاق ضد مواقع حكومية إسرائيلية

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن من بين المواقع المستهدفة والتي توقفت بفعل الهجوم مواقع: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة القضاء، وزارة الرفاه، ومكتب رئيس الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إنه تم إعلان حالة الطوارئ لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وهيئة مكافحة القرصنة الإلكترونية لمعرفة مدى الضرر الذي لحق بتلك المواقع المهمة.
وبموازاة ذلك، يتم فحص إمكانية أن تكون مواقع إلكترونية استراتيجية لهجمات مماثلة ومن بينها شركة الكهرباء والمياه، بحسب التقرير الذي ترجمته وكالة "صفا" الفلسطينية.
ووفق الصحيفة فإن الاعتقاد يسود بأن "دولة معادية" هي من تقف خلف الهجوم الذي وصف بـ"الأعنف على الإطلاق".
ونقلت عن المصدر الأمني قوله إنه لا يمكن الإسهاب بالحديث عن مصدر الهجمات حالياً.
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